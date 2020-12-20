В Стерлитамаке жена из ревности всадила в грудь мужу нож

Стерлитамакский район | 20 дек 2020 | 13:40

Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Стерлитамака, которая на почве ревности ударила ножом мужа и чуть не попала в его сердце. Мужчина в больнице, женщина – в отделе полиции.







Семейная трагедия разыгралась в Стерлитамаке. Супруги в собственной квартире разругались на почве ревности. В один момент, видимо когда слова закончились, женщина взяла кухонный нож и всадила его в грудную клетку мужа.



Полицейские узнали о преступлении из городской больницы, куда с ножевым ранением грудной клетки был доставлен предполагаемый изменник.

- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, ножевое ранение пострадавшему нанесла его 34-летняя супруга. Причина, по которой молодая женщина взялась за нож – ссора, возникшая на почве ревности, говорится в сообщении МВД по Башкирии.

- На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется следствие, сообщает региональная полиция.

Женщину задержали сразу же, как узнали подробности происшествия. Кроме того, в квартире нашли окровавленный нож, он изъят, как вещественное доказательство.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке открыли второй в Башкирии инфекционный госпиталь. Напомним, что о строительстве второго инфекционного госпиталя стало известно в сентябре этого года, первый аналогичный госпиталь был построен под Уфой в поселке Зубово за 55 дней и первых пациентов принял с 1 июня





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