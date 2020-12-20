В Стерлитамаке жена из ревности всадила в грудь мужу нож
Стерлитамакский район | 20 дек 2020 | 13:40
Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Стерлитамака, которая на почве ревности ударила ножом мужа и чуть не попала в его сердце. Мужчина в больнице, женщина – в отделе полиции.
Семейная трагедия разыгралась в Стерлитамаке. Супруги в собственной квартире разругались на почве ревности. В один момент, видимо когда слова закончились, женщина взяла кухонный нож и всадила его в грудную клетку мужа.
Полицейские узнали о преступлении из городской больницы, куда с ножевым ранением грудной клетки был доставлен предполагаемый изменник.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке открыли второй в Башкирии инфекционный госпиталь. Напомним, что о строительстве второго инфекционного госпиталя стало известно в сентябре этого года, первый аналогичный госпиталь был построен под Уфой в поселке Зубово за 55 дней и первых пациентов принял с 1 июня