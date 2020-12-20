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В Хайбуллинском районе на шахте Бурибаевского ГОК рабочего завалило породой

В Хайбуллинском районе на шахте Бурибаевского ГОК рабочего завалило породой

Хайбуллинский район | 20 дек 2020 | 13:47

Сегодня ночью на шахте Бурибаевского горно-обогатительного комбината пострадал рабочий, передаёт ProUfu. Мужчино завалило породой, он сломал обе ноги.

Его удалось спасти, и сейчас он находится в реанимации.



Пострадавшему 34 года. По данным Proufu, у него четверо маленьких детей, старший из них учится во втором классе.

Напомним, Бурибаевский ГОК принадлежит АО «Уральская горно-металургическая компания».

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе оштрафовали медсестру за больную коронавирусом школьницу. Приговор по административному правонарушению в области санитарно-эпидемиологического благополучия вынес Зилаирский межрайонный суд.

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Источник: mkset.ru
Фото: УГМК

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