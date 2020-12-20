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В Башкирии пропал житель Кугарчинского района Василь Казбаков

В Башкирии пропал житель Кугарчинского района Василь Казбаков

Кугарчинский район | 20 дек 2020 | 16:38

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» проинформировали, что в республике начались поиски 39-летнего Василя Казбакова из Юмагузино в Кугарчинском районе. В настоящий момент известно, что о нем нет никакой информации с 5 октября. 

Приметы: рост – 160 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. 

Во что был одет пропавший, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, поисковики просят позвонить по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru

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