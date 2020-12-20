В Уфе депутат "Единой России" устроил скандал в магазине отказавшись одеть маску

Уфа | 20 дек 2020 | 18:45

Башкирский депутат Зубовского сельского совета Уфимского района Артур Саттаров регионального отеделения «Единой России» засветился в скандальной истории в эфире Первого канала.







В эфире телепередачи «Гражданская оборона» был показан ролик, на кадрах которого видно, как один из посетителей не захотел надевать маску и устроил дебош на кассе.



Мужчина утверждал, что не обязан подчиняться указу главы, так как на нем нет ни подписи, и печати, а отказ кассира продавать ему продукты трактовал, как нарушение его гражданских и конституционных прав.

В студии телеканала Артур Саттаров признался, что на видео действительно он. Он также согласился, что отказался надевать маску, но объяснил это проверкой.

«Я как муниципальный депутат провожу внеплановую проверку, которая покажет, как работает указ главы нашей республики», – заявил депутат.

Он также отметил, что «в Башкирии активное население», которое «часто участвует» в контрольных закупках. Сам же Саттаров «вывлял, то, как продавцы ведут себя в условиях нынешней ситуации»

«Они не ведутся на эти провокации», – объяснил депутат.

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Фото: скриншот видео