В Уфе загорелось здание Республиканского центра переливания крови
Уфа | 21 дек 2020 | 09:24
Сегодня, 21 декабря, в районе 07:51 утра произошло возгорание в Республиканском центре переливания крови в Уфе. По данным МЧС, пожар произошел на четвертом этаже здания на улице Батырской.
В тушении огня участвовали 15 единиц техники и 61 человек личного состава. В 08:25 удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали больше 150 человек.
«В 08:25 пожар локализован на площади 80 кв.м. Подано 4 ствола РСК -50. Открытое горение ликвидировано в 08:28», — сообщили в ведомстве.
К счастью, всему удалось вовремя покинуть помещение, никто в пожаре не пострадал. В причинах крупного возгорание будут разбираться эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Мчс
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