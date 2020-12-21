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В Уфе загорелось здание Республиканского центра переливания крови

В Уфе загорелось здание Республиканского центра переливания крови

Уфа | 21 дек 2020 | 09:24

Сегодня, 21 декабря, в районе 07:51 утра произошло возгорание в Республиканском центре переливания крови в Уфе. По данным МЧС, пожар произошел на четвертом этаже здания на улице Батырской.



В тушении огня участвовали 15 единиц техники и 61 человек личного состава. В 08:25 удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали больше 150 человек.

«В 08:25  пожар локализован на площади 80 кв.м. Подано 4 ствола РСК -50. Открытое горение ликвидировано в 08:28», — сообщили в ведомстве.

К счастью, всему удалось вовремя покинуть помещение, никто в пожаре не пострадал.  В причинах крупного возгорание будут разбираться эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Мчс

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