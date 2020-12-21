Авария в Кармаскалинском районе: водителю КамАЗа оторвало ноги

Кармаскалинский район | 21 дек 2020 | 09:45

Накануне, 20 декабря, в Кармаскалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 46 километре трассы Уфа – Оренбург, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.







21-летний уфимец, управляя автомобилем «Газель», въехал в стоящий на обочине КамАЗ, рядом с которым находился его 49-летний водитель. В результате ДТП ему оторвало ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако он скончался, так и не придя в сознание. Сотрудники госавтоинспекции предположили, что на одежде водителя КамАЗа не было светоотражателей, которые необходимы на дороге в темноте. Правоохранители начали устанавливать причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

Напомним, ранее в селе Иглино жительницу, находившуюся на обочине, сбила иномарка. За рулем Hyundai Getz находилась 22-летняя девушка. Известно, что она не смогла справиться с управлением. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.





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Фото: скриншот