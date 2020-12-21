В Абзелиловском районе похоронили погибших постояльцев пансионата «Дома Милосердия»

Абзелиловский район | 21 дек 2020 | 11:28

Погибших постояльцев пансионата «Дома Милосердия» похоронили. Об этом сообщил сегодня, 21 декабря, заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов на совещании в правительстве.







11 пожилых людей, напомним, нашли днем под завалами после тушения пожара в пансионате для престарелых в Абзелиловском районе республики.



— Тела выданы. 19-го и 20-го все похороны организованы, — отметил он.

Пожар в доме престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии случился 15 декабря посреди ночи. В деревянном доме за считаные часы сгорели 11 стариков — постояльцев дома милосердия. Спастись удалось лишь пятерым: двум сотрудникам пансионата и троим их подопечным — не побоявшись огня, их вытащила на улицу сиделка. По данному факту возбудили два уголовных дела: на чиновников и на владелицу пансионата, она сейчас арестована и будет дожидаться суда в СИЗО. Корреспондент UFA1.RU побывал на месте пожара, поговорил с родными погибших, близкими владелицы пансионата и чиновниками и выяснил, можно ли было избежать трагедии.





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