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В Ишимбайском районе соседи спасли инвалида из горящего дома

В Ишимбайском районе соседи спасли инвалида из горящего дома

Ишимбайский район | 21 дек 2020 | 13:14

Извещатель и человеческая бдительность спасли жителя Ишимбайского района от гибели при пожаре. Жилой дом по улице Центральной в деревне Ибраево загорелся поздно ночью 18 декабря. Огонь уничтожил крышу дома и дощатый потолок, а также внутреннюю отделку дома.



Внутри в это время находился мужчина 1951 года рождения. Пенсионер ограничен в движениях и передвигается на костылях.  Как одиноко проживающему пожилому жителю, ему в 2020 году установили автономный пожарный извещатель. И не зря. Он сработал так громко, что сигнал услышала соседка. Она заметила дым, идущий от дома, и вызвала пожарных.

Женщина вместе с сыном и зятем помогли хозяину выбраться из горящего дома. Когда его нашли, он сидел на полу. Мужчину госпитализировали. Дом восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Напомним, сегодня утром в Уфе серьезный пожар произошел в Республиканской станции переливания крови.

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Источник: gtrk.tv

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