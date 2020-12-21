В Ишимбайском районе соседи спасли инвалида из горящего дома

Ишимбайский район | 21 дек 2020 | 13:14

Извещатель и человеческая бдительность спасли жителя Ишимбайского района от гибели при пожаре. Жилой дом по улице Центральной в деревне Ибраево загорелся поздно ночью 18 декабря. Огонь уничтожил крышу дома и дощатый потолок, а также внутреннюю отделку дома.







Внутри в это время находился мужчина 1951 года рождения. Пенсионер ограничен в движениях и передвигается на костылях. Как одиноко проживающему пожилому жителю, ему в 2020 году установили автономный пожарный извещатель. И не зря. Он сработал так громко, что сигнал услышала соседка. Она заметила дым, идущий от дома, и вызвала пожарных.



Женщина вместе с сыном и зятем помогли хозяину выбраться из горящего дома. Когда его нашли, он сидел на полу. Мужчину госпитализировали. Дом восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Напомним, сегодня утром в Уфе серьезный пожар произошел в Республиканской станции переливания крови.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram