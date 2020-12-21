Главврач Республиканской станции переливания крови в Уфе назвал предварительную причину пожара в учреждении

Уфа | 21 дек 2020 | 13:41

Главный врач Республиканской станции переливания крови назвал предварительную причину пожара в учреждении. По мнению Рамиля Хамитова, всему виной электропроводка, которая не выдержала ночных и дневных холодов. Хамитов отметил, что сейчас он вместе с сотрудниками и пожарными продолжает устранять последствия возгорания, сообщает издание Уфа1.







— Я не уверен, но, вероятно, из-за сильных морозов проводка не справилась с нагрузкой, — отметил медик.



Синоптики уже предупреждали, что в ближайшие дни в регионе сохранится морозная погода. В некоторых районах термометры покажут аж -34 градуса. Как, например, в Бурзянском районе. Сейчас в Уфе -20 градусов, а ночью ожидается сильное понижение до -32С. Такие данные предоставляет Башгидромет.

Медучреждение на улице Батырской загорелось утром в понедельник, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 07:51. По информации ведомства, персонал объекта эвакуировал из здания 150 человек, по данным Минздрава, — 40. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 08:28, полностью ликвидировали пожар почти в 11 часов утра. На тушении работали 15 спецмашин и 61 спасатель. Начмед станции ранее сообщил о том, что источником пожара стала баклаборатория. Всем донорам сегодня отказывают в приеме, работу восстановят уже завтра утром/





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