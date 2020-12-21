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В Башкирии пропал житель Ишимбая Артур Садыков

В Башкирии пропал житель Ишимбая Артур Садыков

Ишимбайский район | 21 дек 2020 | 20:01

В башкирском городе Ишимбае третий день разыскивают 19-летнего Артура Садыкова. Ориентировку на парня распространяют родственники и поисковой отряд «Отклик».



По предварительным данным, днем 18 декабря молодой человек вышел из квартиры, после чего перестал выходить на связь с близкими. Они обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы Артура: рост – 173 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в вязаную темно-оранжевую шапку, черно-желтый пуховик, синие брюки и кроссовки темного цвета.

Всех, кто знает о местоположении Артура Садыкова, просят обратиться по одному из номеров 89871060601 («Отклик»), 02 (полиция) или 8(347)947-00-02 (отдел МВД по Ишимбайскому району).

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе соседи спасли инвалида из горящего дома. Жилой дом по улице Центральной в деревне Ибраево загорелся поздно ночью 18 декабря.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети

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