Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария Альшеевском районе: пьяный водитель врезался в столб, погиб пассажир

Авария Альшеевском районе: пьяный водитель врезался в столб, погиб пассажир

Авария Альшеевском районе: пьяный водитель врезался в столб, погиб пассажир

Альшеевский район | 22 дек 2020 | 09:27

В Альшеевском районе произошло ДТП, которое унесшее жизнь 51-летнего мужчину. Региональная Госавтоинспекция передает, что  на 77 км дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки 54-летний мужчина управлял автомобилем «Саманд» в состоянии алкогольного опьянения из Давлеканово в поселок Раевский.



В какой-то момент автолюбитель потерял управление и съехал в кювет, где врезался в столб. Его 51-летний пассажир получил обширные травмы.

Пострадавшего госпитализировали, но, к сожалению, врачи не успели ему помочь — он скончался буквально через несколько часов. По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Альшеевском районе. Здесь пьяный водитель без прав наехал на тросовое ограждение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: