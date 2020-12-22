Авария Альшеевском районе: пьяный водитель врезался в столб, погиб пассажир

Альшеевский район | 22 дек 2020 | 09:27

В Альшеевском районе произошло ДТП, которое унесшее жизнь 51-летнего мужчину. Региональная Госавтоинспекция передает, что на 77 км дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки 54-летний мужчина управлял автомобилем «Саманд» в состоянии алкогольного опьянения из Давлеканово в поселок Раевский.











В какой-то момент автолюбитель потерял управление и съехал в кювет, где врезался в столб. Его 51-летний пассажир получил обширные травмы.

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Фото: ГИБДД по РБ