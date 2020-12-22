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В Стерлитамаке возле троллейбуса порезали женщину

В Стерлитамаке возле троллейбуса порезали женщину

Стерлитамакский район | 22 дек 2020 | 11:00

В Стерлитамаке рано утром 22 декабря рядом с торговым центром неизвестный напал с ножом на женщину, находившуюся у троллейбуса, и порезал ее ножом. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они констатировали смерть пострадавшей.



В соцсетях появилось сразу две версии случившегося: либо зарезали кондуктора, либо пассажирку, которая ожидала сотрудника троллейбусного управления. Очевидец поделился фотографией с места убийства. На снимке видно, что на земле лежит в крови женщина, рядом с ней – сотрудник «скорой» оказывает помощь.

В пресс-службе республиканского Следственного комитета, подтвердили случившееся, но без обстоятельств.


«В настоящее время следователь совместно с сотрудниками полиции провел осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления», — сообщили в СКР по РБ.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети

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