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В Белокатайском районе спасли упавшего в колодец жеребенка

В Белокатайском районе спасли упавшего в колодец жеребенка

Белокатайский район | 22 дек 2020 | 11:50

Жеребенок едва не погиб, упав в люк в Белокатайском районе. Инцидент произошел 21 декабря в селе Ногуши. Малыш свалился в бесхозный колодец и не смог самостоятельно выбраться.



Животное достали приехавшие по вызову спасатели Госкомитета РБ по ЧС. К счастью, жеребенок не пострадал.

Специалисты напоминают, что в такой ситуации легко окажется человек. Поэтому нельзя наступать и прыгать на «колодцах», при обнаружении незакрытых или поврежденных люков следует сообщить в городскую дежурную службу, водителям стоит стоит избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах, расположенных вне проезжей части улицы.

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Источник: gtrk.tv

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