В Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве кондуктора троллейбуса

Стерлитамакский район | 22 дек 2020 | 12:03

Женщина, которую убили на остановке в Стерлитамаке, оказалась кондуктором троллейбуса. Как стало известно, жительница города утром ждала вахтовый автобус, чтобы заступить на работу, когда у нее возник конфликт с прохожим. Мужчина достал нож и зарезал им несчастную.







Как прокомментировали в МВД, по предварительным данным, в полицию о случившемся заявила родственница подозреваемого.

- Прибывшие сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, 1998 года рождения, ранее судимого за причинение тяжких телесных повреждений, и доставили его в отдел. Сейчас мужчина передан следователям СУ СК РФ по РБ. Обстоятельства преступления устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МВД РФ по РБ.

Напомним, жуткое убийство произошло сегодня, 22 декабря, на одной из остановок в городе Стерлитамаке. Следственный комитет совместно с сотрудниками полиции проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, с подозреваемым ведутся следственные действия.





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