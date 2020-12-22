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Авария в Уфе: в центральной части города образовалась пробка из-за столкновения двух автомобилей

Авария в Уфе: в центральной части города образовалась пробка из-за столкновения двух автомобилей

Уфа | 22 дек 2020 | 15:39

Днем 22 декабря в столице республики произошло ДТП на пересечении улиц Коммунистической и Карла Маркса. Mercedes-Benz GLS врезался в Mitsubishi Outlander. Из-за аварии на оживленном перекресте образовались пробки. В настоящий момент водители ожидают сотрудников правоохранительных органов.



Данных о пострадавших гражданах нет, а вот дорогостоящие автомобили получили сильные повреждения. У немецкого люксового внедорожника разбита правая фара, бампер, поврежден радиатор, на асфальт вытекла охлаждающая жидкость. У японского автомобиля разбиты обе фары, от бампера остались лишь кусочки пластика. Приблизительная стоимость Mercedes-Benz GLS составляет от 5 до 8 миллионов рублей, ремонт импортной машины также обойдется хозяевам недешево.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе депутат "Единой России" извинился перед работниками магазина за устроенный скандал.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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