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В Кармаскалинском районе произошло экологическое ЧП | ВИДЕО

В Кармаскалинском районе произошло экологическое ЧП | ВИДЕО

Кармаскалинский район | 23 дек 2020 | 12:12

Житель Кармаскалинского района, Хамит Хусаинов, поделился видео замора тысяч рыб на озере Кушкар. По словам мужчины, водоем является старицей реки Белой, весной она разливается и рыба заходит в озеро метать икру, а осенью возвращается обратно. Так было раньше. Рыба могла уплыть в Белую по специальной трубе в плотине.



Однако несколько лет назад трубу выкопали и все засыпали. Теперь, в начале зимы, на Кушкаре можно наблюдать как тысячи рыб разной величины и разных пород попросту вмерзают в лед и погибают.

На место экологического бедствия приезжали правоохранители, сотрудники Минприроды и экологии Башкирии, но местным жителям никто ничего толком не объясняет. По словам рыбаков, такая же ситуация наблюдается и на многих других старицах Кармаскалиснкого района.

Ранее сообщалось об аварии в Кармаскалинском районе. 21-летний уфимец, управляя автомобилем «Газель», въехал в стоящий на обочине КамАЗ, рядом с которым находился его 49-летний водитель. В результате ДТП ему оторвало ноги.


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Источник: proural.info
Фото: fototelegraf.ru

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