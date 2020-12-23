Авария в Уфе: два водителя не поделили дорогу

Уфа | 23 дек 2020 | 12:19

Днем 22 декабря в столице Башкортостана произошла авария на пересечении улиц Ленина и Кирова. Дорогу не поделили «Форд ЭкоСпорт» под управлением 40-летней уфимки и «ВАЗ-2110». В итоге травмы получил 22-летний водитель отечественной легковушки и его 21-летний пассажир.







Всего в Башкортостане зарегистрировано пять ДТП с шестью пострадавшими. Сотрудники автоинспекции задержали 40 нетрезвых водителей и пресекли 2500 нарушений ПДД.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в центре Уфы. Здесь на пересечении улиц Коммунистической и Карла Маркса Mercedes-Benz GLS врезался в Mitsubishi Outlander. Из-за аварии на оживленном перекресте образовались пробки





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ