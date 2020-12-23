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В Уфе мужчина с ножом напал на продавщицу, ее спас таксист | видео

В Уфе мужчина с ножом напал на продавщицу, ее спас таксист | видео

Уфа | 23 дек 2020 | 12:27

В Уфе 42-летний рецидивист совершил разбойное нападение на бистро и ранил ножом женщину-продавца. Жизнь пострадавшей спас неравнодушный водитель такси.



Все случилось в кафе на проспекте Октября. Зайдя в помещение, злоумышленник сразу направился к кассиру и попросил поставить телефон на зарядку. Подойдя к даме вплотную он, угрожая ножом, стал требовать деньги. Женщина оказала сопротивление, и тогда преступник нанес несколько ударов ножом.

На улице в машине сидел 37-летний таксист, который заметил драку и шум. Он тут же ворвался внутрь и скрутил налетчика, удерживая его до самого приезда полицейских. Задержанный оказался 42-летний рецидивист, который имеет судимости за убийство и кражу. Теперь ему грозит серьезное наказание за совершение разбоя.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкортостана произошла авария на пересечении улиц Ленина и Кирова. Дорогу не поделили «Форд ЭкоСпорт» под управлением 40-летней уфимки и «ВАЗ-2110».


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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ

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