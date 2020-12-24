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Под Уфой погибла женщина, попав под колеса Volkswagen Polo | видео

Под Уфой погибла женщина, попав под колеса Volkswagen Polo | видео

Уфа | 24 дек 2020 | 09:24

В Уфимском районе зарегистрировано ДТП с погибшим пешеходом, сообщает ГИБДД Башкирии.



Авария произошла 23 декабря в седьмом часу вечера на 1446 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo сбил женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в ходе которых два человека погибли, 11 - получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,5 тыс нарушений ПДД, задержаны 34 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе 42-летний рецидивист совершил разбойное нападение на бистро и ранил ножом женщину-продавца. Жизнь пострадавшей спас неравнодушный водитель такси.

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Источник: ufa.aif.ru

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