В Нефтекамске молодой парень угнавший автомобиль попал в ДТП во время погони

Нефтекамск | 24 дек 2020 | 11:54

18-летний житель города Агидель стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек угнал машину в Нефтекамске. Полицейские города задержали преступника ещё до поступления заявления.







Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, ночью сотрудники ДПС заметили подозрительную машину. Сначала ВАЗ-2191 проехал на запрещающий сигнал светофора, а после и вовсе выехал на полосу встречного движения. Инспекторы попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться.



На улице Социалистической, двигаясь на высокой скорости, машина совершила опрокидывание. Тогда водителя и задержали. Им оказался 18-летний парень, который машину угнал.



Утром от настоящего владельца автомобиля поступило сообщение об угоне.



Пресс-служба МВД по РБ:



- Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

Ранее сообщалось о том, что мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился коронавирусом. Чиновник рассказал о своем диагнозе на странице в социальных сетях.





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