В Белорецком районе мужчина приехал мириться с женой и поджег ее дом

Белорецкий район | 24 дек 2020 | 12:15

В Белорецком районе 45-летний мужчина задержан за поджог дома своей жены в селе Инзер после застолья, сообщает МВД по Башкирии.







Предварительно установлено, что супруг хозяйки дома намеренно поджог скатерть и не попытался предотвратить возникший пожар.



45-летний житель республики рассказал, что у него появилась новая возлюбленная и с женой они разъехались, но накануне своего дня рождения мужчина решил воссоединиться с семьёй и приехал мириться. Во время примирительного застолья супруги поссорились. Когда все гости и домочадцы ушли и оставили главу семейства, то в порыве злости он решил сжечь дом. Убедившись, что загорелась мебель, он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



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