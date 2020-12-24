В Бурзянском районе стая волков держит в страхе целую деревню

Бурзянский район | 24 дек 2020 | 12:38

Стая волков держит в страхе целую деревню в Башкирии. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на свои источники.



По информации журналистов, волков в деревне Гадельгареево Бурзянского района не могут испугать даже сторожевые собаки.







По словам местных жителей, волки проложили тропу из леса в деревню, и уже пропали несколько сторожевых собак, которые пытались дать им отпор.



Отмечается, что местные жители очень боятся, поскольку не знают, когда волки снова наведаются в деревню.



Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе 13-летний подросток собственными руками собрал трицикл. На сбор необходимых деталей, изучение схем ушло около года, а сам трицикл Арсен при папиной помощи сделал за два месяца.





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Фото: из открытых источников