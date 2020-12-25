Авария в Баймакском районе: две женщины погибли в автомобиле, влетевшем под грузовик

Баймакский район | 25 дек 2020 | 09:38

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Баймакском районе в аварии погибли две женщины. По данным ведомства, автомобиль, в котором они находились, на скорости въехал в припаркованный грузовик.







По предварительной информации, ДТП произошло в дерене Ишберда на улице Салавата Юлаева. 73-летний водитель ВАЗ-21-7 врезался в припаркованный грузовик «Урал».



В результате происшествия, две пассажирки 69 лет скончались на месте. Сам водитель госпитализирован. В ГИБДД отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее сообщалось о том, что в Баймаке школьник разрушил ледовый городок, построенный местными жителями.





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Фото: ГИБДД по Башкирии