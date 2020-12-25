Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Баймакском районе: две женщины погибли в автомобиле, влетевшем под грузовик

Авария в Баймакском районе: две женщины погибли в автомобиле, влетевшем под грузовик

Авария в Баймакском районе: две женщины погибли в автомобиле, влетевшем под грузовик

Баймакский район | 25 дек 2020 | 09:38

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Баймакском районе в аварии погибли две женщины. По данным ведомства, автомобиль, в котором они находились, на скорости въехал в припаркованный грузовик.



По предварительной информации, ДТП произошло в дерене Ишберда на улице Салавата Юлаева. 73-летний водитель ВАЗ-21-7 врезался в припаркованный грузовик «Урал». 

В результате происшествия, две пассажирки 69 лет скончались на месте. Сам водитель госпитализирован. В ГИБДД отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.  

Ранее сообщалось о том, что в Баймаке школьник разрушил ледовый городок, построенный местными жителями.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: