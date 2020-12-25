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В Гафурийском районе сотрудницу центра занятости осудили за взятки и фейковых безработных

В Гафурийском районе сотрудницу центра занятости осудили за взятки и фейковых безработных

Гафурийский район | 25 дек 2020 | 09:46

Накануне суд признал виновной бывшего инспектора центра занятости Гафурийского района в получении взяток и незаконном оформлении пособий по безработице.



42-летнюю женщину обвиняли сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых получение взятки и покушение на ее получение, служебный подлог, мошенничество и подделка документов. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Ее также лишили права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Она признала свою вину.

По версии следствия, инспектор центра занятости в 2018 и 2019 годах поставила на учет как безработных четверых своих знакомых, которым выплачивали пособия. Двое из них за это давали ей взятки в размере половины пособия, а третий обещал отдать сруб для бани. Стоимость взятки оценили в 30 тысяч рублей, но передать его он не спешил. Четвертый «фейковый безработный» получал пособия благодаря дружеским отношениям с инспектором.

Всего за два года «безработные» получили 250 тысяч рублей, из которых 65 осели в кармане подсудимой. По данным следкома по Башкирии, ущерб государству был полностью возмещен.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников

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