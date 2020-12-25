В Бижбулякском районе пенсионер едва не взорвал товарища, который отказался брать его на праздник

Бижбулякский район | 25 дек 2020 | 12:09

В Бижбулякском районе едва не произошла трагедия. Как сообщили правоохранители, в сентябре 2020 года 63-летний житель захотел расквитаться со своим знакомым. Пенсионер обиделся на товарища за то, что тот отказался брать его с собой на мероприятие.







Выпивший мужчина решил взорвать знакомого. Для этого он отправился к месту, где находился автомобиль обидчика. Пожилой человек подложил под колеса ручную гранату и ушел. Утром его знакомый ни о чем не подозревая сел за руль. Только вернувшись обратно, он заметил на парковке прозрачный пакет и вызвал правоохранителей. По заключению экспертов, граната не взорвалась по техническим причинам.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пенсионера обвинили в покушении на убийство, а также в незаконном хранении взрывного устройства. На сегодняшний день в деле разбирается суд Бибуклякского района. Напомним, ранее в Стерлитамаке произошло жестокое убийство кондуктора. Правоохранители выяснили, что преступление совершил житель Ишимбая. Он нанес несколько ударов ножом, забрал сумку женщины и скрылся.

Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе руководитель почтового отделения 3 года присваивала переводы и пособия граждан.





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Фото: piter-news.net