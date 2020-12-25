В Янауле пожилая женщина впала в кому после зверского избиения шваброй

Янаульский район | 25 дек 2020 | 13:29

В Янауле произошло зверское преступление. Пенсионерку избили в собственной квартире шваброй. Несчастная женщина впала в кому.







Как сообщает ИА «Башинформ», в злополучный вечер в квартире находились пенсионерка, её муж и их взрослый сын, который был сильно пьян. По неустановленной причине кто-то из родственников избил старушку шваброй, после чего несчастная получила тяжелые травмы головы и конечностей. Пенсионерку срочно отвезли в больницу, где она впала в кому. И сын, и супруг пострадавшей находятся под подозрением.



Чтобы установить личность нападавшего, необходимы показания самой пенсионерки. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось о том, что экс-мэра Янаула оштрафовали за превышение полномочий, а затем амнистировали.





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