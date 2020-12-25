В Стерлитамакском районе задержали серийного вора-домушника

Стерлитамакский район | 25 дек 2020 | 16:12

Подозреваемого в серии краж ювелирных украшений задержали полицейские Стерлитамакского района. Ранее судимый 38-летний житель Самарской области подозревается как минимум в 18 кражах из частных домов на территории Стерлитамакского района, которые совершены с сентября по декабрь этого года.







Домушник действовал по одной схеме: садился в маршрутный автобус, доезжал до определенной деревни. Отжимал окна и двери и проникал так в чужие дома. Забирал ювелирные изделия и деньги. Награбленное сбывал в ломбард или случайным прохожим. Точную сумму ущерба еще предстоит посчитать.



Мужчина находился в федеральном розыске за аналогичные преступления в соседнем регионе. Во время обыска в доме у задержанного изъяли часть похищенного. Также оперативники нашли орудия взлома — монтировку, топор и отвертку.

- В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Его также подозревают в совершении аналогичных преступлений в городе Стерлитамак, на территории Ишимбайского, Гафурийского и Аургазинского районов. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, — комментирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве кондуктора троллейбуса.





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