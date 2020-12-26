Авария в Кугарчинском районе: автоцистерна с бензином опрокинулась в кювет | видео

Кугарчинский район | 26 дек 2020 | 09:33

ДТП с бензовозом произошло 25 декабря поздно вечером в Кугарчинском районе Башкирии. Автоцистерна МАН опрокинулась в кювет возле деревни на 1-ом км дороги местного значения Тюльган – Новомурапталово.





На место были направлены спасатели, полиция и бригада медиков. Прибывшие спасатели обнаружили разлив топлива в объеме 3 т. Чтобы исключить возгорание, ими была создана воздушно-пенная подушка. Пострадавших в аварии нет.

- На месте был решен вопрос о перекачке остатков дизельного топлива, последующей эвакуации автомобиля и организации рекультивации участка земли. Движение осуществляется в штатном режиме. Причина ДТП устанавливается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — комментирует пресс-служба спасательного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в селе Мраково Кугарчинского района Башкирии уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"