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Авария в Башкирии: грузовик столкнулся с попутной легковушкой

Авария в Башкирии: грузовик столкнулся с попутной легковушкой

| 26 дек 2020 | 16:53

В Башкортостане средь бела дня столкнулись легковушка и попутный грузовик. ДТП произошло на автомобильной дороге Самара – Уфа –Челябинск.



В тот момент грузовик Volvo FH под управлением 60-летнего водителя направлялся в сторону Челябинска. Следом произошло столкновение с попутным автомобилем марки Nissan Juke. За рулем легковушки находился 46-летний водитель.


ДТП обошлось без серьезных трагедий. В ГИБДД по Уфе рассказали, что пострадал в происшествии только водитель легкового авто. Но после получения медпомощи его отпустили домой.

Ранее сообщалось об аварии в Куюргазинском районе. Здесь автоцистерна с бензином опрокинулась в кювет.

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Источник: bash.news

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