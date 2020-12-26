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В Федоровском районе в пожаре погибли мать и двое ее детей

В Федоровском районе в пожаре погибли мать и двое ее детей

Федоровский район | 26 дек 2020 | 17:31

Сегодня, 26 декабря, в деревне Акбулатово Федоровского района произошел пожар, унесший жизни троих людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.



Уточняется, что возгорание случилось в жилом бревенчатом одноэтажном доме по улице Ленина. Пожар локализовали в 16:00 часов, в 16:15 удалось устранить открытое горение.

Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили троих погибших: двоих мужчин 61-го и 59-ти лет, а также 89-летнюю женщину. Предположительно, это были мать и двое ее сыновей.

Причины и обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Федоровском районе полуторагодовалый ребенок обварился в кипятке

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Источник: gorobzor.ru

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