Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане мужчина убил детей и покончил с собой после ссоры с женой

В Башкортостане мужчина убил детей и покончил с собой после ссоры с женой

В Башкортостане мужчина убил детей и покончил с собой после ссоры с женой

| 27 дек 2020 | 09:41

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства гибели годовалой девочки, шестилетнего мальчика и их 37-летнего отца. Тела всех троих были найдены в автомобиле в Давлекановском районе республики со следами отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двоих малолетних».



Как установили следователи, 26 декабря в полицию обратилась супруга мужчины, и заявила, что после ссоры муж уехал вместе с детьми на своем автомобиле в неизвестном направлении и пропал.

Следователи заподозрили в исчезновении детей и мужчины криминальные причины,. возбудили уголовное дело по статье «Убийство двоих малолетних», и незамедлительно начали розыски.

— Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом, — рассказали в пресс-службе следственного комитета по Башкирии. — По версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью.

Известно, что погибши мужчина сам был родом из Давлекановского района.

Сейчас с близкими семьи работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении комплекса судебных экспертиз. Ход расследования контролирует руководитель следкома РБ.

Контролировать ход следствия будет и республиканская прокуратура. На место выехал прокурор Давлекановского района Юрий Сердюк.



Похожая история произошла год назад в Уфе. После ссоры с женой Артем Мазов забрал двоих сыновей «погулять», но домой они так и не вернулись. Супруга заявила в полицию, параллельно начала самостоятельные поиски мужа и детей. Машину она нашла возле санатория на берегу Уфимки, но в ней никого не было. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Пропавших искали волонтеры, водолазы, следователи и полиция, но все было безрезультатно. Тела детей нашли летом: одного в реке Уфимка, другого — на берегу Белой. Мужчину ищут до сих пор.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: