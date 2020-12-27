В Башкортостане мужчина убил детей и покончил с собой после ссоры с женой
| 27 дек 2020 | 09:41
Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства гибели годовалой девочки, шестилетнего мальчика и их 37-летнего отца. Тела всех троих были найдены в автомобиле в Давлекановском районе республики со следами отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двоих малолетних».
Как установили следователи, 26 декабря в полицию обратилась супруга мужчины, и заявила, что после ссоры муж уехал вместе с детьми на своем автомобиле в неизвестном направлении и пропал.
Следователи заподозрили в исчезновении детей и мужчины криминальные причины,. возбудили уголовное дело по статье «Убийство двоих малолетних», и незамедлительно начали розыски.
Известно, что погибши мужчина сам был родом из Давлекановского района.
Сейчас с близкими семьи работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении комплекса судебных экспертиз. Ход расследования контролирует руководитель следкома РБ.
Контролировать ход следствия будет и республиканская прокуратура. На место выехал прокурор Давлекановского района Юрий Сердюк.
Похожая история произошла год назад в Уфе. После ссоры с женой Артем Мазов забрал двоих сыновей «погулять», но домой они так и не вернулись. Супруга заявила в полицию, параллельно начала самостоятельные поиски мужа и детей. Машину она нашла возле санатория на берегу Уфимки, но в ней никого не было. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Пропавших искали волонтеры, водолазы, следователи и полиция, но все было безрезультатно. Тела детей нашли летом: одного в реке Уфимка, другого — на берегу Белой. Мужчину ищут до сих пор.