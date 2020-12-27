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Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека

Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека

Кармаскалинский район | 27 дек 2020 | 09:55

Спасатели обнаружили тела пожилой женщины и мужчины в ходе тушения пожара в частном доме в Кармаскалинском районе.

В субботу вечером произошел пожар в частном доме в деревне Старошареево. К приезду спасателей дом горел открытым пламенем.

В ходе тушения огня пожарные обнаружили два обгоревших тела. Предположительно погибли 92-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что 26 декабря, в деревне Акбулатово Федоровского района произошел пожар, унесший жизни троих людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

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Источник: www.sobkor02.ru

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