Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека
Кармаскалинский район | 27 дек 2020 | 09:55
Спасатели обнаружили тела пожилой женщины и мужчины в ходе тушения пожара в частном доме в Кармаскалинском районе.
В субботу вечером произошел пожар в частном доме в деревне Старошареево. К приезду спасателей дом горел открытым пламенем.
В ходе тушения огня пожарные обнаружили два обгоревших тела. Предположительно погибли 92-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что 26 декабря, в деревне Акбулатово Федоровского района произошел пожар, унесший жизни троих людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Источник:
www.sobkor02.ru
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