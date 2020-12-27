Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека

Кармаскалинский район | 27 дек 2020 | 09:55

Спасатели обнаружили тела пожилой женщины и мужчины в ходе тушения пожара в частном доме в Кармаскалинском районе.



В субботу вечером произошел пожар в частном доме в деревне Старошареево. К приезду спасателей дом горел открытым пламенем.



В ходе тушения огня пожарные обнаружили два обгоревших тела. Предположительно погибли 92-летняя женщина и 58-летний мужчина.



Причина пожара устанавливается.



Ранее сообщалось о том, что 26 декабря, в деревне Акбулатово Федоровского района произошел пожар, унесший жизни троих людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.



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