Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Уроженец Башкирии потушил снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Уроженец Башкирии потушил снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Уроженец Башкирии потушил снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

| 27 дек 2020 | 12:07

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле двое неизвестных потушили Вечный огонь и скрылись. Как передает «КП–СПб», один из вандалов – 24-летний уроженец Башкирии.



На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции увидели, как двое мужчин 16 декабря потушили Вечный огонь снегом, после чего скрылись в неизвестном направлении. 21 декабря было возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Преступники были установлены еще через четыре дня.

Молодого уроженца Башкирии доставили в полицию для допроса. Там он объяснил, что в ту ночь они с другом играли в снежки, а осквернение Вечного огня было простым хулиганством. Товарищ парня из Башкирии – житель Калининградской области, который успел уехать в Казань. Сотрудники правоохранительных органов обязали его вернуться в Санкт-Петербург.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: «КП–СПб»

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: