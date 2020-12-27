Уроженец Башкирии потушил снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

| 27 дек 2020 | 12:07

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле двое неизвестных потушили Вечный огонь и скрылись. Как передает «КП–СПб», один из вандалов – 24-летний уроженец Башкирии.







На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции увидели, как двое мужчин 16 декабря потушили Вечный огонь снегом, после чего скрылись в неизвестном направлении. 21 декабря было возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Преступники были установлены еще через четыре дня.

Молодого уроженца Башкирии доставили в полицию для допроса. Там он объяснил, что в ту ночь они с другом играли в снежки, а осквернение Вечного огня было простым хулиганством. Товарищ парня из Башкирии – житель Калининградской области, который успел уехать в Казань. Сотрудники правоохранительных органов обязали его вернуться в Санкт-Петербург.





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Фото: «КП–СПб»