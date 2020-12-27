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Авария в Салаватском районе: на трассе столкнулись фура и легковушка, погиб человек

Авария в Салаватском районе: на трассе столкнулись фура и легковушка, погиб человек

сала | 27 дек 2020 | 13:49

Вчера, 26 декабря, на трассе «Кропачево-Ачит» Салаватского района произошло смертельное ДТП.



Как сообщили в пресс-службе Госкомитета ЧС по РБ, столкнулись фура «Mercedes-Benz Actros», гружёная щебнем, и легковушка «LADA vesta», оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись.

В результате ДТП 56-летний водитель фуры погиб на месте, 37-летний водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Причину случившегося предстоит установить следователям. На месте трагедии работали все экстренные службы — спасатели, скорая помощь, полиция и ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что Правоохранители сразу двух субъектов – Салаватского района Башкирии и Челябинской области – расследовали инцидент, произошедший на границе. Там накануне был найден окровавленным 27-летний таксист.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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