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В Кигинском районе отец ударил ножом сына, который требовал денег

В Кигинском районе отец ударил ножом сына, который требовал денег

Кигинский район | 27 дек 2020 | 14:01

Пенсионер в Кигинском районе Башкирии так разозлился на 37-летнего сына, который требовал у пожилых родителей денег и махал кулаками, что сначала ударил его кочергой, а потом ножом в шею. Раненого доставили в больницу.



- По предварительным данным, 37-летний мужчина начал требовать у родителей деньги. В ходе конфликта он нанес несколько ударов своему 66-летнему отцу. В драке пенсионер стукнул сына кочергой, а затем схватил нож и ударил его в шею, - сообщили в полиции Башкирии. - Потерпевший был госпитализирован.

О случившемся полицейские узнали от врачей районной больницы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители задержали 66-летнего подозреваемого, доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Ранее, глава администрации Кигинского района рассказала о работе в мужском коллективе. На странице в социальных сетях руководительница заявила, что мужчине на таком посту проще из-за выбора «карьера или семья».

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Источник: www.sobkor02.ru

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