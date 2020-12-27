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Массовая авария в Аургазинском районе: на участке трассы Р-240 столкнулись 9 автомобилей

Массовая авария в Аургазинском районе: на участке трассы Р-240 столкнулись 9 автомобилей

Аургазинский район | 27 дек 2020 | 15:22

Сегодня, 27 декабря, в Аургазинском районе на участке с 84 по 88 км трассы Р-240 произошло массовое ДТП. По предварительным данным, столкнулись 9 автомобилей, два из них грузовые. Силы и средства к месту направлены. Наличие пострадавших и количество автомобилей устанавливается.



Как сообщили в пресс-лубе МЧС России по РБ, в результате аварии пострадали два человека (взрослые). В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан организован сбор оперативного штаба. Движение организовано в оба направления.

Ранее сообщалось об аварии в Салаватском районе: на трассе столкнулись фура и легковушка, погиб человек. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета ЧС по РБ, столкнулись фура «Mercedes-Benz Actros», гружёная щебнем, и легковушка «LADA vesta»

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

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