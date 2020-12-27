Житель Башкортостана убил своих детей и покончил с собой после измены жены

Уфа | 27 дек 2020 | 15:38

Жителя Уфы и двоих его детей, которых он увез на автомобиле после ссоры с женой, обнаружили мертвыми, как пишет "КП-Уфа".



Их тела нашли в машине в Давлекановском районе Башкирии. По предварительной версии, мужчина убил своих детей и покончил с собой.







Поиски уфимца начались в субботу, 26 декабря, после того, как в полицию обратилась его супруга. Она сообщила, что после ссоры муж забрал детей и уехал в неизвестном направлении.



Как выяснилось, конфликт произошел на почве ревности. Женщина гуляла на корпоративе со своими коллегами, а когда пришла домой, призналась супругу в измене. После этого мужчина одел детей, одному из которых год, а второму 6 лет, и вышел с ними из дома. Обратно он не вернулся. Его телефон не отвечал. В скором времени женщина обнаружила прощальную записку и решила обратиться в полицию.



Правоохранители отследили по камерам видеонаблюдения, что автомобиль уфимца двигался в сторону аэропорта, а затем был замечен в Давлекановском районе Башкирии, где мужчина родился и вырос.

Спустя несколько часов машину удалось обнаружить. Однако было уже поздно, в салоне обнаружили тела семьи. Предполагается, что мужчина учинил расправу над детьми, а затем свел счеты с жизнью.



Аналогичная история произошла в Уфе в прошлом году. Тогда Артем Мазов после ссоры с женой забрал сыновей 5 и 8 лет и уехал с ними в неизвестном направлении. Спустя 8 месяцев тела братьев обнаружили рыбаки в реке в разных концах города. О судьбе самого Мазова до сих пор ничего неизвестно.





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Фото: Галия / Vk.com