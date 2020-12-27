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Авария под Уфой: водитель за рулем ВАЗ-21124 врезался в дерево | видео

Авария под Уфой: водитель за рулем ВАЗ-21124 врезался в дерево | видео

Уфа | 27 дек 2020 | 19:34

Сегодня днем, 27 декабря, в Уфимском районе произошла смертельная авария.



На 3 км автодороги Асаново-Султанаево, 28-летний местный житель, ехал за рулём ВАЗ-21124, не справился с рулевым управлением и врезался в дерево, расположенного справа от дороги. Удар был такой силы, что в результате аварии водитель и его пассажир, 28-летний житель Кушнаренковского района, скончались на месте происшествия. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе произошла массовая авария: на участке трассы Р-240 столкнулись 9 автомобилей. Как сообщили в пресс-лубе МЧС России по РБ, в результате аварии пострадали два человека (взрослые)

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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