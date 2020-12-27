Авария под Уфой: водитель за рулем ВАЗ-21124 врезался в дерево | видео

Сегодня днем, 27 декабря, в Уфимском районе произошла смертельная авария.
На 3 км автодороги Асаново-Султанаево, 28-летний местный житель, ехал за рулём ВАЗ-21124, не справился с рулевым управлением и врезался в дерево, расположенного справа от дороги. Удар был такой силы, что в результате аварии водитель и его пассажир, 28-летний житель Кушнаренковского района, скончались на месте происшествия. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе произошла массовая авария: на участке трассы Р-240 столкнулись 9 автомобилей. Как сообщили в пресс-лубе МЧС России по РБ, в результате аварии пострадали два человека (взрослые)