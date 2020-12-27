В Башкирии следователи рассказали обстоятельства и подробности убийства отцом двоих детей

Уфа | 27 дек 2020 | 19:39

Стали известны подробности трагедии, произошедшей накануне в Башкирии. Напомним, вчера, 26 декабря, после конфликта на почве ревности с женой 37-летний уроженец Давлекановского района скрылся с двумя детьми, 1 и 6 лет, в неизвестном направлении. Позже их тела были найдены в легковом автомобиле в поле в Давлекановском районе республики.







По информации источника «Вестей» в правоохранительных органах, инцидент произошел после того, как женщина призналась мужчине в измене. Следователи изъяли аудиосообщения и видеозаписи, которые записал глава семьи перед тем, как убить детей и совершить суицид. Также «Вестям» стало известно, что для совершения задуманного преступления мужчина присоединил к выхлопной трубе автомобиля трубу, которую через багажник вывел в салон машины — в результате дети вместе с ним погибли от отравления угарным газом.





- Следователями-криминалистами в ходе осмотра изъятого мобильного телефона подозреваемого извлечены аудиосообщения и видеозаписи, которые он записал перед совершением преступления, где пояснил о мотивах своего поступка. По изъятым записям планируется проведение судебной фоноскопической экспертизы с целью идентификации голоса подозреваемого, кроме того, сейчас собран характеризующий материал на подозреваемого для назначения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы, а также назначены автотехническая и биологическая экспертиза методом исследования ДНК по изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.









По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть подозреваемого и потерпевших наступила в результате отравления угарным газом, телесных повреждений не найдено. Контроль расследования уголовного дела по факту смерти отца и двух малолетних детей взяла на себя прокуратура республики.





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