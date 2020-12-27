В Башкирии следователи рассказали обстоятельства и подробности убийства отцом двоих детей
Уфа | 27 дек 2020 | 19:39
Стали известны подробности трагедии, произошедшей накануне в Башкирии. Напомним, вчера, 26 декабря, после конфликта на почве ревности с женой 37-летний уроженец Давлекановского района скрылся с двумя детьми, 1 и 6 лет, в неизвестном направлении. Позже их тела были найдены в легковом автомобиле в поле в Давлекановском районе республики.
По информации источника «Вестей» в правоохранительных органах, инцидент произошел после того, как женщина призналась мужчине в измене. Следователи изъяли аудиосообщения и видеозаписи, которые записал глава семьи перед тем, как убить детей и совершить суицид. Также «Вестям» стало известно, что для совершения задуманного преступления мужчина присоединил к выхлопной трубе автомобиля трубу, которую через багажник вывел в салон машины — в результате дети вместе с ним погибли от отравления угарным газом.
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть подозреваемого и потерпевших наступила в результате отравления угарным газом, телесных повреждений не найдено. Контроль расследования уголовного дела по факту смерти отца и двух малолетних детей взяла на себя прокуратура республики.