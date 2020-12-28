Авария в Мелеузовском районе: водитель Chevrolet Aveo врезался во встречную Skoda Roomster, есть жертвы

Мелеузовский район | 28 дек 2020 | 10:34

В Мелеузовском районе вечером 27 декабря на 173 км автодороги Уфа — Оренбург произошло смертельное ДТП.







В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что на дороге столкнулись Chevrolet Aveo, под управлением 26-летнего жителя Кугарчинского района, и встречная Skoda Roomster, за рулём которой был 66-летний житель Мелеуза.



В дорожном происшествии водитель Chevrolet скончался на месте аварии, его 24-летний пассажир госпитализирован. Второй водитель также доставлен в больницу. Между тем, водитель Chevrolet ранее два раза привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.



Все обстоятельства ДТП станут известны после проведения расследования, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе двое жителей обокрали ретрансляторное помещение.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД РБ