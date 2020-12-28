Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе на школьника напал бойцовый пёс

В Уфе на школьника напал бойцовый пёс

В Уфе на школьника напал бойцовый пёс

Уфа | 28 дек 2020 | 15:29

В Уфе вновь было зарегистрировано нападение собаки на человека. На улице Габдуллы Амантая на школьника напал бойцовый пёс. Об этом сообщил член Совета по правам человека при главе республики Виль Тухватуллин.



С громким лаем разъяренный пёс налетел на подростка, когда тот направлялся в школу. При этом мальчик не дразнил собаку, не проявлял агрессию к нему, а просто шёл мимо. Пёс успел укусить ребёнка за ногу – школьник вернулся домой хромая.

Остановить нападение удалось водителю такси, который громко просигналил, чем спугнул собаку. Произошедшее попало на кадры камеры видеонаблюдения. Состояние школьника пока остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии следователи рассказали обстоятельства и подробности убийства отцом двоих детей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: