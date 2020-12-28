В Уфе на школьника напал бойцовый пёс

Уфа | 28 дек 2020 | 15:29

В Уфе вновь было зарегистрировано нападение собаки на человека. На улице Габдуллы Амантая на школьника напал бойцовый пёс. Об этом сообщил член Совета по правам человека при главе республики Виль Тухватуллин.







С громким лаем разъяренный пёс налетел на подростка, когда тот направлялся в школу. При этом мальчик не дразнил собаку, не проявлял агрессию к нему, а просто шёл мимо. Пёс успел укусить ребёнка за ногу – школьник вернулся домой хромая.



Остановить нападение удалось водителю такси, который громко просигналил, чем спугнул собаку. Произошедшее попало на кадры камеры видеонаблюдения. Состояние школьника пока остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии следователи рассказали обстоятельства и подробности убийства отцом двоих детей.





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