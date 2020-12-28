В Уфе пенсионерка заколола ножом внука за упреки в свой адрес

Уфа | 28 дек 2020 | 17:27

В столице Башкирии осудили женщину, которая заколола собственного внука. Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло еще весной 2020 года. 14 апреля женщина вместе с дочерью употребляла алкоголь на кухне. К ним зашел ее внук и высказал свое недовольство занятием близких. Упрек парня не понравился бабушке, между ними началась ссора.







В какой-то момент она схватила нож и ударил им внука, который лежал на диване. Удар пришелся в грудную клетку. К несчастью, парня не удалось спасти. Он скончался на месте от потери крови.

После убийства женщина рассказала о случившемся соседу, который и вызвал скорую помощь. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Орджоникидзевский суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.





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