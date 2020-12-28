В Башкирии отца убившего собственных детей похоронят отдельно

Уфа | 28 дек 2020 | 17:34

В Башкирии убийцу собственных детей похоронят отдельно от них. Напомним, в Давлекановском районе 37-летний мужчина расправился с годовалой дочкой и шестилетним сыном, а затем свел счеты с жизнью. Как сообщила накануне на своей странице в соцсетях в комментариях к посту о трагедии в уфимской семье заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, город, по поручению врио мэра Сергея Грекова, взял на себя все расходы по похоронам как маленьких детей, так и уфимца.







Между тем, источник рассказал агентству «Башинформ», что похороны пройдут за пределами Уфы, на разных кладбищах — так решили родственники. Тела уже увезли из города.



Матери детей, раздавленной горем, оказывается психологическая помощь. Сейчас девушка окружена родными и близкими, которые также стараются ее поддержать.



По предварительным данным прокуратуры РБ, днём 26 декабря 37-летний уфимец после ссоры с супругой уехал на своем автомобиле из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном. Позже транспортное средство с трупами отца и его детей было обнаружено на берегу реки. Уршак Давлекановского района с признаками отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее соседка семьи рассказала о том, что между супругами часто возникали конфликты на почве ревности. Женщина хотела уйти от мужа.



Позже в СМИ появилась прощальная аудиозапись мужчины – он обращается к братишке и говорит, что жена ему изменила на корпоративе, и он забирает детей с собой.





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Фото: соцсети