В Уфе 9-летнему ребенку зажало ногу снегоуборочной машиной

Уфа | 28 дек 2020 | 19:13

Сегодня, 28 декабря, в Уфе произошёл несчастный случай. Во время уборки снега на территории лицея №155 пострадал ребёнок. 9-летнему мальчику зажало ногу снегоуборочной машиной.







Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, инцидент произошёл после уроков около четырёх часов дня. На место инцидента срочно прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы и врачи. С помощью гидравлического инструмента ногу школьника удалось освободить. Мальчика передали медикам и в срочном порядке госпитализировали.



Причины произошедшего пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии отца, убившего собственных детей, похоронят отдельно. Напомним, в Давлекановском районе 37-летний мужчина расправился с годовалой дочкой и шестилетним сыном, а затем свел счеты с жизнью.





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Фото: УГЗ г. Уфы