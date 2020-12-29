Житель Иглинского района лишился денег и травматического пистолета

Иглинский район | 29 дек 2020 | 09:22

В Иглинском районе Башкирии у жителя города Нижневартовска из машины украли 150 тысяч рублей и травматический пистолет.







Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 46-летний мужчина обратился в полицию утром 26 декабря. По его словам, минувшей ночью он оставил свою Toyota Land Cruiser 200 на неохраняемой стоянке возле автосервиса. Парковка находилась рядом с трассой Самара-Уфа-Челябинск. Потерпевший отлучился на три часа, а когда вернулся машину, не смог найти в ней портфель со 150 тысячами рублей и свой травматический пистолет.



Полицейские изъяли запись с видеорегистратора, а также сняли смыв потожирового следа. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.





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