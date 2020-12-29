Авария под Уфой: столкнулись встречные КамАЗ и УАЗ | видео

Серьезное лобовое столкновение КамАЗ и УАЗ произошло в Уфимском районе Башкирии сегодня, 29 декабря.
Около 11 часов дня на 1313 км автодороги М7 Москва-Казань-Уфа столкнулись «буханка» под управлением 25-летнего уфимца и встречный КАМАЗ, за рулём которого находился 40-летний житель Татарии.
В результате ДТП 25-летний пассажир УАЗ с серьезными травмами доставлен в больницу.
Идет разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что на 3 км автодороги Асаново-Султанаево, 28-летний местный житель, ехал за рулём ВАЗ-21124, не справился с рулевым управлением и врезался в дерево, расположенного справа от дороги