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Авария под Уфой: столкнулись встречные КамАЗ и УАЗ | видео

Авария под Уфой: столкнулись встречные КамАЗ и УАЗ | видео

Уфа | 29 дек 2020 | 14:06

Серьезное лобовое столкновение КамАЗ и УАЗ произошло в Уфимском районе Башкирии сегодня, 29 декабря.

Около 11 часов дня на 1313 км автодороги М7 Москва-Казань-Уфа столкнулись «буханка» под управлением 25-летнего уфимца и встречный КАМАЗ, за рулём которого находился 40-летний житель Татарии.



В результате ДТП 25-летний пассажир УАЗ с серьезными травмами доставлен в больницу.

Идет разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что на 3 км автодороги Асаново-Султанаево, 28-летний местный житель, ехал за рулём ВАЗ-21124, не справился с рулевым управлением и врезался в дерево, расположенного справа от дороги


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Источник: gtrk.tv
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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