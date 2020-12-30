В Башкирии пропал 16-летний житель Иглино Сергей Ведерников

Иглинский район | 30 дек 2020 | 18:42

В Иглино сегодня, 30 декабря, пропал 16-летний Сергей Ведерников, сообщили волонтеры «Поиск детей - Иглино». По предоставленной информации, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.



Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения.



Был одет: серое трико, куртка-пуховик до бедра, пестрый, с разноцветными штрихами желто-зелено-синего цвета, темные кроссовки, шапка белая с синим орнаментом, с помпоном.



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Фото: «Поиск детей - Иглино»

Всех, у кого есть информация о пропавшем ребенке, прояст сообщать по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19.