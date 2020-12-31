Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Туймазах в квартире обнаружено тело мужчины

В Туймазах в квартире обнаружено тело мужчины

В Туймазах в квартире обнаружено тело мужчины

Туймазинский район | 31 дек 2020 | 11:11

В Туймазах в ходе тушения пожара был обнаружен погибший 59-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.



Вчера, 30 декабря, около полуночи на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Туймазы. По прибытии пожарных было установлено горение квартиры. Во время борьбы с огнем был обнаружен погибший мужчина. Также сообщается о пострадавшей 40-летней женщине. Из здания были эвакуированы 72 человека. Пожар был полностью локализован в 01:27.

В Туймазинском районе парень пытался поджечь собственную мать

Читайте также:

В Туймазинском районе парень пытался поджечь собственную мать
Эвакуированным жильцам предоставили пункт временного размещения в гостинице «Башкортостан». На данный момент там находятся 40 человек, пять из них дети. Остальные погорельцы пожелали отправиться к своим близким.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: