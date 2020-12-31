В Туймазах в квартире обнаружено тело мужчины

В Туймазах в ходе тушения пожара был обнаружен погибший 59-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Вчера, 30 декабря, около полуночи на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Туймазы. По прибытии пожарных было установлено горение квартиры. Во время борьбы с огнем был обнаружен погибший мужчина. Также сообщается о пострадавшей 40-летней женщине. Из здания были эвакуированы 72 человека. Пожар был полностью локализован в 01:27.
Эвакуированным жильцам предоставили пункт временного размещения в гостинице «Башкортостан». На данный момент там находятся 40 человек, пять из них дети. Остальные погорельцы пожелали отправиться к своим близким.