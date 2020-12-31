В Уфе таксист стал жертвой разбойного нападения

Уфа | 31 дек 2020 | 13:59

В Уфе 28-летний таксист стал жертвой разбойного нападения. На мужчину напали грабители после того, как он не уступил им дорогу.







Преступники угрожали ему пневматическим пистолетом и газовым баллончиком. В итоге они угнали его машину, похитили деньги и два телефона. Об этом сегодня, 31 декабря, рассказали в МВД Башкирии.

— По предварительным данным, потерпевший не уступил дорогу водителю иномарки. Это не понравилось его другу. Догнав таксиста, двое друзей перегородили ему дорогу, — сообщили в ведомстве. — Фигурант начал выяснять с таксистом отношения, потом достал пневматический пистолет и стал угрожать им, при этом еще и потребовал деньги. Перепуганный мужчина убежал прочь от разъяренного парня. Оставленную на дороге машину злоумышленник перегнал на территорию гаражного кооператива и бросил там. Из салона он забрал два смартфона и денежные средства.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — добавили в МВД. — Расследование продолжается.

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Полицейские вскоре задержали злоумышленника — им оказался ранее судимый 23-летний мужчина. У него изъяли оружие и поместили под стражу.