Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе таксист стал жертвой разбойного нападения

В Уфе таксист стал жертвой разбойного нападения

В Уфе таксист стал жертвой разбойного нападения

Уфа | 31 дек 2020 | 13:59

В Уфе 28-летний таксист стал жертвой разбойного нападения. На мужчину напали грабители после того, как он не уступил им дорогу.



Преступники угрожали ему пневматическим пистолетом и газовым баллончиком. В итоге они угнали его машину, похитили деньги и два телефона. Об этом сегодня, 31 декабря, рассказали в МВД Башкирии.

— По предварительным данным, потерпевший не уступил дорогу водителю иномарки. Это не понравилось его другу. Догнав таксиста, двое друзей перегородили ему дорогу, — сообщили в ведомстве. — Фигурант начал выяснять с таксистом отношения, потом достал пневматический пистолет и стал угрожать им, при этом еще и потребовал деньги. Перепуганный мужчина убежал прочь от разъяренного парня. Оставленную на дороге машину злоумышленник перегнал на территорию гаражного кооператива и бросил там. Из салона он забрал два смартфона и денежные средства.

В Уфе осудили мужчину устроившего стрельбу возле Южного автовокзала

Читайте также:

В Уфе осудили мужчину устроившего стрельбу возле Южного автовокзала
Полицейские вскоре задержали злоумышленника — им оказался ранее судимый 23-летний мужчина. У него изъяли оружие и поместили под стражу.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — добавили в МВД. — Расследование продолжается.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: