В Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска

Абзелиловский район | 31 дек 2020 | 17:19

Тела двух жителей соседнего региона обнаружили во вторник, 29 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии.



Как сообщил "Комсомольской правде - Уфа" источник в правоохранительных органах, трупы 59-летнего и 58-летнего жителей Магнитогорска нашли в палатке на берегу озера Атавды.







Видимых повреждений на телах не было, зато имелись признаки отравления угарным газом. Вероятно, мужчины использовали горелку в условиях недостаточной вентиляции, однако дать однозначный ответ на вопрос, что действительно произошло в палатке, смогут лишь следователи.

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Фото: из открытых источников

Тела погибших переданы на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти.