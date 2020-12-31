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В Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска

В Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска

Абзелиловский район | 31 дек 2020 | 17:19

Тела двух жителей соседнего региона обнаружили во вторник, 29 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии.

Как сообщил "Комсомольской правде - Уфа" источник в правоохранительных органах, трупы 59-летнего и 58-летнего жителей Магнитогорска нашли в палатке на берегу озера Атавды.



Видимых повреждений на телах не было, зато имелись признаки отравления угарным газом. Вероятно, мужчины использовали горелку в условиях недостаточной вентиляции, однако дать однозначный ответ на вопрос, что действительно произошло в палатке, смогут лишь следователи.

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Тела погибших переданы на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников

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