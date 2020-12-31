В Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска

Тела двух жителей соседнего региона обнаружили во вторник, 29 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии.
Как сообщил "Комсомольской правде - Уфа" источник в правоохранительных органах, трупы 59-летнего и 58-летнего жителей Магнитогорска нашли в палатке на берегу озера Атавды.
Видимых повреждений на телах не было, зато имелись признаки отравления угарным газом. Вероятно, мужчины использовали горелку в условиях недостаточной вентиляции, однако дать однозначный ответ на вопрос, что действительно произошло в палатке, смогут лишь следователи.